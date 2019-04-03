«Не верьте этим домыслам»: Все мифы о 2-литровом двигателе TDI для Skoda Kodiaq развенчал автовладелец

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Дизель TDI имеет как преимущества, так и недостатки, и это уже стало основанием распространением разных гаражных баек об этом агрегате.

Блогер Кузьмицкий Александр оказался обладателем чешского кроссовера Skoda Kodiaq с 2-литровым дизельным мотором TDI. Все мифы об этом двигателе автовладелец развенчал в своем свежем видео.

Автор видеоролика отметил, что вторая генерация двигателей TDI от Volkswagen была проблемной – на моторах часто образовывались задиры и выходили из строя сетки, а ресурс агрегата составил всего 110 000 км.

По словам блогера, в настоящее время ни один автопроизводитель не выпускает двигатели с большим ресурсом – моторы делаются, чтобы они смогли пройти положенную им гарантию и были максимально экономичными и максимально не доставляли неприятностей. 2-литровый TDI для Skoda Kodiaq создан предельно модульным и предельно облегченным, а это уже позволяет экономить топливо. Эксперт считает, что на сегодняшний покупать автомобиль с точки зрения большого ресурса у двигателя – неблагодарная задача, так как он скорее всего будет есть большое количество топлива и будет работать со старой электроникой и старой мультимедийной системой.