«Среди конкурентов – выразительнее всех»: Стоит ли купить новую Toyota Corolla, рассказала обзорщица

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Автоледи осталась в восторге от рестайлингового японского бестселлера и объяснила, почему на него стоит обратить внимание.

По словам обзорщицы с канала DriveNN, после обновления Toyota Corolla стала только лучше, избавившись от некоторых недостатков. Экстерьер стал современным и более «хищным», салон может похвастать отличными отделочными материалами, а для задних пассажиров места стало ещё больше, чем раньше, и для их комфорта добавились некоторые приятные «фишки».

Однако главное достоинство новой Toyota Corolla заключается в её прекрасной управляемости и динамике, которую обеспечивает не самый впечатляющий, на первый взгляд, бензиновый «атмосферник». Настройка подвески на автомобиле произведена таким образом, что она буквально «проглатывает» любую неровность, выбоину или ухаб, а пакет безопасности Toyota Safety Sense невероятно облегчает процесс вождения.

«Это как будто твоя машина, которая всегда была с тобой. Среди своих конкурентов она будет всегда выглядеть выразительнее всех!», – восторженно резюмировала девушка, уточнив, что купить Toyota Corolla 2019 года определённо стоит, ведь данный автомобиль способен решить любую задачу, которую поставит перед ним адекватный водитель.