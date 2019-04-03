«Каждый день косяки находят»: На новую проблему с водой в багажнике LADA Vesta SW Cross пожаловались в сети

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Как оказалось, из-за низкого качества заводской сборки, в багажном отделении автомобиля может постоянно скапливаться вода.

Данную проблему наглядно продемонстрировал блогер с YouTube-канала «Лада Веста Беларусь». После дождя он открыл багажник LADA Vesta SW Cross, показав зрителям переполненный водой замок и больше лужи вокруг него. В результате долгих поисков, удалось выяснить, что виной всему – отвратительное качество заводского уплотнителя на накладке автомобиля над номерным знаком.

Пластиковая деталь недостаточно плотно прилегала сверху, потому во время дождя под неё просачивалась вода, которая оказывалась на свернутом жгуте проводов, идущих к моторчику заднего стеклоомывателя. По проводам вода стекала вниз, на обшивку двери багажника LADA Vesta SW Cross, после чего – начинала капать прямо в замочную нишу, переполняя её и разливаясь вокруг.

Мало того, накладка не только пропускала воду, но и сильно царапала лакокрасочное покрытие LADA Vesta SW Cross под своей нижней кромкой, что стало видно, когда блогер снял деталь. Комментаторы в сети рассказали о том, что у их автомобилей наблюдается та же ситуация и пожаловались, что «АвтоВАЗ» и не думает даже решать новые проблемы, появляющиеся с завидной частотой: «Каждый день какие-нибудь косяки находят», «Вам походу брак гонят!».