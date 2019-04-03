Сегодня, 08:57

Американский автопроизводитель Ford официально представил кроссовер Kuga нового поколения. Модель обзавелась новой платформой и оформлением салона, гибридной версией, а также внешностью в стиле Focus.

Новый Ford Kuga построен на базе С2, которая уже лежит в основе Focus. Это позволило сделать кроссовер легче на 90 кг, а жесткость кузова выросла на 10%. Новое поколение стало просторнее, за счет увеличения длины на 89 мм.

В списке оснащения Ford Kuga нового поколения числится цифровая «приборка» с проекционным дисплеем, «парящий» экран «мультимедийки» с FordPass Connect с Wi-Fi, беспроводная зарядка, парктроники, предотвращение фронтальных столкновений, аудиосистема Bang&Olufsen, «шайба» КПП и системы безопасности Co-Pilot360.

Под капотом кроссовера бензиновые моторы объемом 1,5 литра на 120 и 150 л. с., а также дизельные объемом 1,5 литра на 120 и 2,0 литра на 190 л. с. В качестве трансмиссии доступны 6МКПП и 8АКПП. Привод передний или полный.

Также Ford Kuga доступен «мягкий» гибрид с дизельным мотором объемом 2,0 литра на 150 л. с. с аккумулятором на 48 вольт. Доступен и полный гибрид на бензиновом моторе объемом 2,5 литра и электродвигателем с аккумулятором на 10,3 кВт/ч с отдачей в 225 л. с.