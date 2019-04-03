«Это вам не Нива или УАЗ»: Внедорожные способности вездехода «Охотец» восхитили сеть

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Как оказалось, за 220 000 рублей можно приобрести гусеничный внедорожник, который для суровых зимних условий подойдёт не хуже LADA 4x4 или Renault Duster.

Для наглядной демонстрации того, что внедорожные способности компактного гусеничного вездехода «Охотец» ничуть не уступают «Ниве» или «Уазику», водитель вместе с оператором направились на нём в сибирский лес, чтобы проехаться по глубоким снежным колеям и показать, на что способен их автомобиль.

Водитель, проехав несколько метров, спрыгнул на обочину, и выяснилось, что снега там, как минимум, ему по пояс. Автолюбитель даже несколько раз картинно подпрыгнул, чтобы стало ясно окончательно, что видео не постановочное, а вездеходу «Охотец» – действительно никакие снежные завалы не по чём: «Снегу метр, а прём несмотря ни на что. Это вам не Нива или УАЗ».

Компактный автомобиль, оснащённый всего лишь 13-сильным мотором от Lifan, восхитил сеть, и комментаторы заявили, что для 220 000 рублей такой вездеход – шикарная альтернатива более дорогим кроссоверам не только для жителей глубокого Севера России, поскольку способен ехать он не только по снегу, но и практически по любой поверхности, и не боится даже погружения в воду: «Не вездеход, а мечта поэта!».