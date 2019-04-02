Эксперты составили ТОП-5 причин сокращения ресурса двигателя автомобиля

Вчера, 21:00

Каждая силовая установка имеет свой лимит пробега, после которого ей требуется капремонт, однако часто водители сталкиваются с проблемами раньше.

Автоэксперты составили ТОП-5 причин сокращения ресурса двигателя автомобиля. Часто водители сами сокращают ресурс мотора, пренебрегая правилами эксплуатации. Возглавил рейтинг причин, которые сократят жизнь двигателя не тот бензин.

Несмотря на то, что автопроизводитель указывает рекомендуемое топливо, автовладельцы не придерживаются этого и часто вместе АИ-95 заправляют АИ-92 для экономии.

Второе место занимает неправильная эксплуатация: резкие старты и торможения, быстрая езда и дрифт на высоких оборотах, что неминуемо приводит к высокому потреблению масла. Третье место досталось маслу, а точнее его замене. Водители полагаются на автосервисы, пренебрегая проверкой жидкости, которую периодически нужно доливать.

Четвертое место: пренебрежением общим состоянием авто. Стертые покрышки, большой слой грязи и неисправность подвески, приводят к тому, что мотор получает дополнительную нагрузку. Замыкает ТОП-5 причин сокращения ресурса двигателя автомобиля тюнинг авто. Увеличение мощности снижает надёжность двигателя.