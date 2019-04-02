Эксперты рассказали, что будет, если направленную шину поставить наоборот

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На данный момент производители выпускают три типа шин: симметричные ненаправленные, симметричные направленные, асимметричные направленные. Автоэксперты рассказали, что будет, если направленную шину поставить наоборот.

В сухую погоду, когда необходимо проехать небольшое расстояние, это будет не важно, но практичнее иметь запасное колесо с ненаправленной покрышкой, поскольку, устанавливать направленную в другую сторону опасно.

Во-первых, теряется стабильность управления во время езды по грязи/снегу. Во-вторых, риск заноса на мокрой дороге при экстренной остановке увеличивается. В-третьих, резина быстрее изнашивается.

Кроме того, если направленную шину поставить наоборот, в салоне появится лишний шум и вибрация, а также ухудшится сцепление с дорогой.

Эксперты рекомендуют избегать установки напраленных шин самостоятельно и использовать ненаправленные покрышки для запасного колеса.