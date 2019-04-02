Сколько ежемесячно придётся платить за обслуживание Hyundai Creta, рассказал эксперт

Сегодня, 18:00

Судя по расчётам специалиста, сумма получается не самая внушительная. Но назвать её скромной – также сложно.

Чтобы определиться, во сколько ежемесячно будет обходиться водителю новая Hyundai Creta, обзорщик с канала Auto Pulse предложил провести небольшой эксперимент – смоделировать ситуацию, при которой автомобиль за 3 года эксплуатации проезжает ровно 60 000 километров, а средний расход при этом не превышает отметки в 7 л топлива на 100 км.

Рассматривается здесь самая доступная комплектация Hyundai Creta, за которую заплатить придётся 819 тысяч рублей. За эти деньги можно получить кроссовер с 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 123 «лошадки» и 6-диапазонной механической коробкой передач. «Механику» эксперт выбрал исходя из того, что расход топлива и надежность у неё получше, чем у «автомата».

За все 4 плановых технических обслуживания владелец «корейца» вынужден будет отдать 57 тысяч рублей за три года. КАСКО и ОСАГО ежегодно будут отбирать у него ещё по 44 и 12 тысяч рублей соответственно. Транспортный налог – 3 107 рублей, а траты на бензин – 53 тысячи рублей в год.

Таким образом, ежемесячно за обслуживание Hyundai Creta платить придётся чуть более 10 000 рублей, что гораздо меньше, чем у большинства более дорогих автомобилей.