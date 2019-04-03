Как у вас угонят «Соляру»: Слабое место в защите Hyundai Solaris назвал эксперт

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По словам специалиста, слабозащищенного «корейца» можно вскрыть буквально за несколько минут.

Эксперт на своём YouTube-канале Protector Rostov решил рассказать об главной уязвимости в защите Hyundai Solaris от угона. «Соляра» является одним из излюбленных авто среди злоумышленников благодаря своей популярности: украденные Solaris разбирают на детали, снимают капот, двери и даже фары.

Дело в том, что есть в конструкции данного автомобиля несколько слабых мест, из-за которых подготовленному угонщику не составит труда проникнуть внутрь или даже разобрать машину на запчасти. Самая главная уязвимость, из-за которой у вас угонят «Соляру», заключается в концевике капота, расположенном в механизме открывания замка.

Оказывается, этот микропереключатель, говорящий Hyundai Solaris о том, открыт капот или закрыт, является легкодоступным с внешней стороны радиаторной решетки – злоумышленники могут просунуть крючок и повредить им жгутик, идущий к концевику, из-за чего даже дополнительная охранная система может не распознать проникновение.