«Убийца Камри»: О достойной альтернативе Toyota Camry рассказал эксперт

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Японский бизнес-седан безусловно хорош, с чем согласятся миллионы автомобилистов, однако, специалист рассказал, какую машину можно рассматривать как равносильную замену бестселлеру.

На YouTube-канале «АВТО БУ» эксперт рассказал о достойной альтернативе Toyota Camry. Речь идет о Nissan Teana второго поколения в кузове J32. Эта машина знакома многим отечественным автомобилистам, и для рынка России она собиралась под Петербургом. По словам специалиста, обсуждаемая модель хороша для РФ, так как существует в полноприводной версии с завышенным клиренсом.

Из плюсов Nissan Teana блогер выделил просторный салон, выполненный в духе премиальных авто. Электронику машины нельзя считать окончательно устаревшей, однако некоторые системы иногда могут сбоить в силу возраста авто – «убийца Камри» выпускался с 2008 года. Так или иначе, исполнительные устройства и проводка модели не доставляют серьезных проблем.

Блогер положительно отзывается о подвеске Nissan Teana, но предупреждает, что ее слабым местом являются подшипники ступиц, которые следует менять каждые 100 тыс. км пробега. Также эксперт советует не покупать «Тиану» в версиях с электронноуправляемыми амортизаторами, так как их ремонт стоит примерно 100 тыс. рублей.

Говоря о минусах Nissan Teana, эксперт обратил внимание на «нежное» ЛКП кузова и его легкое напыление «антикора». Поэтому стоит помнить, что любой скол краски нужно как можно быстрее устранить, дабы избежать появления ржавчины. Кроме того, машина наделена недолговечными хромированными элементами экстерьера, которые быстро мутнеют, после чего начинают ржаветь. При покупке «Тианы» стоит обращать внимание на сварные швы, так как на них нередко можно заметить коррозию.

Эксперт предупредил, что у полноприводных Nissan Teana нужно следить за износом передних тормозных шлангов, которые лучше своевременно заменять. Также блогер сообщил, что машина не «любит» перегрева тормозных дисков, но их замена не столько дорога.