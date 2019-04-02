«С таким расходом – пятна на асфальте должны быть»: Владелец чересчур «прожорливого» Toyota LC Prado рассмешил сеть

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По словам владельца «Прадика», его внедорожник за 100 километров пути сжигает 35 литров топлива.

Автомобилист приобрёл себе подержанный Toyota Land Cruiser Prado с 2,7-литровым 175-сильным агрегатом совсем недавно, и спустя несколько дней эксплуатации, водитель начал замечать, что внедорожник стал чересчур «прожорливым».

При этом замеры он проводил «вручную», не доверяя бортовому компьютеру: «У меня полбака уходит на 100 км. Это почти 40 литров». Комментаторов в сети данная жалоба рассмешила, и они предположили, что всё не может быть настолько плохо, ведь такой «конский» расход наверняка давал бы о себе знать какими-либо внешними проявлениями.

«С таким расходом – либо пятна на асфальте должны быть, либо трубка топливная сгнила», – пишут в сети.

Нашлись и те владельцы Toyota LC Prado, кто похвастался своими скромными цифрами расхода. «У меня 38 литров за 320 км сжигает всего», – заявил автолюбитель, и порекомендовал расстроенному водителю «Прадика» обратиться к официальным дилерам как можно быстрее.