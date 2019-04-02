«Такого я от них не ожидал»: Renault Duster и Kaptur на «мокром» зимнем тест-драйве впечатлили эксперта

Сегодня, 13:12

Популярный обзорщик решил заставить работать французские кроссоверы на износ, в очень жёстких условиях.

Для этого блогер Михаил Кульдяев в конце марта вывел Renault Kaptur и его бюджетного собрата Renault Duster на обледеневший полигон, покрытый тающим снегом и гигантскими лужами воды. Водителю стало интересно, как привод, сцепление и двигатель автомобилей справятся с «мокрым» тест-драйвом, потому он решил немедленно приступить к заезду.

Первым испытанием для кроссоверов стало торможение по скользкой поверхности. Таким образом эксперты планировали выяснить, насколько маневренными они могут быть при вхождении в повороты, чтобы не улетать в кювет. Renault Kaptur показал себя достаточно маневренным даже с учётом того, что водителю было очень трудно ехать на скорости в 15-18 км/ч.

О «Дастере» того же самого сказать не вышло, кроссовер неплохо проявил себя в управляемом заносе, однако с остальными задачами справился посредственно. В то же время, Renault Duster на удивление отлично проявил себя при своеобразном «ралли» заезде, в котором ему предстояло проехать по сложному участку дороги с множеством поворотов и небольших пригорков.