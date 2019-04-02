«Скрипущий оркестр»: Слишком «шумный» салон новой LADA Granta FL раскритиковали в сети

Сегодня, 16:23

Владельцы обновленной «Гранты» пожаловались на «сверчков» в салоне, от которых не выходит избавиться.

Началось всё с того, что один из водителей, купивших себе недавно LADA Granta FL, в сообществе «ВКонтакте», посвящённом данному автомобилю, спросил о том, как он ведёт себя во время езды по кочкам: «У кого-нибудь он скрипит?».

В ответ на это несколько «грантоводов» откликнулись гневными тирадами, в которых они раскритиковали слишком «шумный» салон автомобиля и рассказали о том, как он сами справляются с данной проблемой.

Самые сильные «сверчки» в салоне LADA Granta FL имеют свойство проявляться во время езды по неровностям. Особо громко это наблюдается у задних стёкол: «Конечно скрипит. АвтоВАЗ, 2019 год на дворе, а вы не можете поменять уплотнители? Гранта нравится, но слишком много косяков, надо исправлять».

Водителей не устраивает отговорка о том, что для бюджетной «Гранты» данная ситуация – допустима: «Это не всего, а целых 400 тысяч. И машина новая, с салона».

Один из владельцев LADA Granta FL даже заявил, что ему неоднократно приходилось включать музыку не ради того, чтобы её слушать, но для того, чтобы она заглушила этот скрипучий, назойливый шум: «Всё что угодно, лишь бы не слышать этот скрипущий оркестр!».