Что случилось с автомобилями из фильма «Бумер» рассказали эксперты

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О судьбе Mercedes E-Class (W210) и Lexus RX300, снявшихся в легендарном фильме, не было ничего известно до недавних пор.

Эксперты с автопортала Avtocod отследили историю владения двух второстепенных «героев» фильма «Бумер». Mercedes W210, используя который и был проведён угон того самого BMW 750iL, был продан почти сразу после завершения съёмок криминальной драмы, и за 16 лет эксплуатации он успел проехать почти 200 000 км.

Автомобиль, выпущенный в 1996 году, и оснащенный 2,3-литровым 150-сильным мотором, выкупил неизвестный бизнесмен в середине 2005 года. Он на данный момент и является единственным владельцем «немца», при этом Mercedes E-Class уже успел получить дубликат ПТС несмотря на то, что по всем базам он является «чистым».

Премиальный японский кроссовер Lexus RX300, впечатлявший зрителей «Бумера» своей недюжинной резвостью, также может похвастать владельцем «однолюбом», который уже больше 13 лет бережно хранит автомобиль у себя. Внедорожник с 3,0-литровой V-образной «шестёркой» на 220 л.с. за всё это время проехал 450 000 км и также успел получить дубликат ПТС по неизвестным причинам.

Стоит добавить также, что сам легендарный «Бумер» в лице BMW 750iL за последние 3 года сменил 5 владельцев и успел попасть в серьёзную аварию, повлекшую за собой ремонт на сумму 200 000 рублей.