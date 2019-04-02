«Настоящая перезагрузка для Тойоты»: Плюсы и минусы нового Toyota RAV4 озвучил эксперт

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Специалист назвал следующее поколения японского кроссовера большим шагом вперед для модели, однако некоторые проблемы машины разработчики так и не решили.

Сюжет о кроссовере показал ютубер Павел Блюденов на своем канале. В ролике эксперт озвучил плюсы и минусы нового Toyota RAV4, и начал с внешности автомобиля. По словам блогера, новый облик кроссовера «настоящая перезагрузка для Тойоты». Машина вообще не похожа на своего предшественника, однако, специалист считает, что дизайн новинки понравится не всем.

Блогеру понравилось то, что новый Toyota RAV4 уже в начальной комплектации оснащается полным набором систем пассивной и активной безопасности. Также в машине вместо «галогенок» используются светодиоды в фарах.

Багажник Toyota RAV4 стал больше, салон в целом просторен, удобен и японцы позаботились об эргономике. Однако внутреннее пространство машины выглядит все также дешево, пусть и сердито.

Тест-драйв показал, что новый Toyota RAV4 стал гораздо лучше в плане «рулёжки». При этом, машина не может похвастаться выдающейся динамикой, однако семейному автомобилю это простительно.

К слову, в нынешнем месяце новый Toyota RAV4 должен появиться в России, однако отечественная публика весьма неоднозначна во мнениях о кроссовере. Многим нравится новый, агрессивный облик машины. Другие же сетуют на странные дизайнерские решения модели. К примеру, россиянам не нравятся колесные арки паркетника, из-за которых, один из интернет-пользователей заявил, что машине «к лицу» квадратные колеса. Также публике не нравится «парящий» дисплей в салоне «Рафика», который выглядит устаревшим.