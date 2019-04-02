Бюджетнее не бывает: KIA начала производство «убийцы» Hyundai Creta за 935 000 рублей

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Новинка является серийной версией KIA SP Signature.

Несколько дней назад в рамках автосалона в Сеуле представили прототип доступного кроссовера KIA SP Signature, а недавно появилась информация, что на заводе KIA в индийском Анантапуре началось пробное производство новинки. Эксперты прогнозируют, что к концу мая 2019 года наладят серийный выпуск товарных экземпляров корейской модели.

В основу KIA SP Signature легла модернизированная архитектура Hyundai Creta, благодаря которой новинка может получить трехрядный салон. Подкапотное пространство нового KIA SP Signature займут бензиновые и дизельные агрегаты объемами 1,5 литра, приводимые в действие 6-позиционной МКПП и 6-диапазонной АКПП. С течением времени, модель обзаведется 1,4-литровым 140-сильным турбодвигателем, работающим с преселективной роботизированной трансмиссией.

За новый KIA SP Signature придется выложить от 990 000 рупий или 935 000 рублей – бюджетнее не бывает. На рынке новинка появится летом нынешнего года. Он станет «убийцей» Hyundai Creta, Renault Duster, Nissan Kicks, Skoda Kamiq и Volkswagen T-Cross.

Ранее в сеть попало тизерное изображение кроссовера KIA Ceed. По словам главы европейского филиала корейского бренда Грегори Гийома, новинка получит революционный дизайн и станет более интереснее.