«Аутлендера» много не бывает: Mitsubishi может выпустить 9-местную версию Outlander

Сегодня, 11:09

Оригинальный кроссовер с девятью сиденьями наверняка понравится публике в том случае, если дело дойдёт до серийного производства.

По крайне мере, так считают комментаторы в сети, высоко оценившие первоапрельский розыгрыш от японского автогиганта, представившего вчера модифицированный 9-местный Mitsubishi Outlander.

Согласно опубликованному «тизерному» снимку, компоновка салона в популярному кроссовере будет выполнена крайне необычно: 4 задних кресла займут практически все пространство багажника, расположившись попарно друг напротив друга.

На данный момент доподлинно неизвестно, является ли новость о создании Mitsubishi Outlander на 9 посадочных мест розыгрышем, или же речь идёт о смелом концепте, который в будущем может быть реализован. Однако это не помешало отечественным комментаторам обсудить потенциальную новинку компании Mitsubishi.

Впрочем, пользователи сети считают, что «Аутлендера» много не бывает. «Места для ног на четырех дополнительных креслах – совсем мало, и сами сиденья очень короткие, японская маршрутка какая-то!», – шутят автолюбители, пророча необычному японскому кроссоверу большую популярность и примечая некоторые особенности, из-за которых трудно поверить, что данный концепт будет реализован на самом деле.