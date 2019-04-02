«Повернул ключ, а в ответ – тишина»: О проблемах LADA Vesta с «роботом» рассказали в сети

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На не самый привычный российским автолюбителям тип трансмиссии пожаловалась масса людей.

После поста в сообществе «ВКонтакте», посвященном LADA Vesta, в котором водитель попросил рассказать обо всех проблемах автомобиля на «роботе», ему в ответ последовало множество комментариев с жалобами на самые разные недостатки роботизированной коробки передач. На пробегах свыше 25 000 километров водители начинают слышать громкий скрип КПП, появляются проблемы со сцеплением.

Помимо этого, очень часто автолюбители наблюдают нежелание мотора заводиться нормально с первого раза, из-за чего им постоянно приходится дергать ключ в замке и беспорядочно дергать рычаг переключения передач: «Повернул ключ, а в ответ – тишина, стараюсь теперь реже ставить на скорость, когда машина нагретая!».

У одного из водителей на отметке в 100 000 километров пробега LADA Vesta начала дико дёргать во время быстрой езды. Пришлось ехать к официальному дилеру, где этот недостаток удалось устранить достаточно быстро: «Приехал к официалам, сделал переобучение какое-то, стало получше, но я готовлюсь к замене актуатора».

Как заметил один из комментаторов в сети, подобные дергания происходят из-за того, что процедура адаптации изначально не проведена в должной мере заводом, потому и можно говорить о данной проблеме сцепления LADA Vesta с «роботом», как о довольно распространённой: «Сцепление банально проскальзывает и поджаривается».