Непонятные подтёки: О протечке масла в LADA Granta FL рассказал автовладелец

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Обновленную «Гранту» он приобрёл совсем недавно, а уже на днях – обнаружил первую проблему, связанную с протечкой масла.

«Заметил на задних тормозных барабанах масляные пятна, что это может быть?», – резонный вопрос задал водитель в сообществе автолюбителей LADA Granta FL в соцсети «ВКонтакте», и получил в ответ целый ряд предположений о возможных причинах «протечки» нового авто.

Сначала «грантоводы» посоветовали ему последить за уровнем тормозной жидкости в машине. «С тормозухой проблем нет», – заявил владелец «Гранты», после чего водителя отправили проверять состояние задних амортизаторов, которые, как оказалось, тоже были в норме.

Один из автомобилистов предположил, что при замене зимней резины на летнюю, водитель слишком сильно смазал болты, но как выяснилось, он их и не смазывал вовсе, что запутало ситуацию ещё больше.

В итоге владелец LADA Granta FL с непонятными подтёками масла на тормозных барабанах решил направиться к официальному дилеру на внеплановую диагностику, однако нашлись комментаторы, предложившие не создавать панику на, как им казалось, пустом месте: «По пятну масла проехал, ничего серьезного», «Просто из ступичного подшипника смазка выступила немного!».