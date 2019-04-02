«Ладаведро» за 500 тысяч: О проблемах новой LADA 4x4 Bronto рассказал блогер

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По словам водителя, его «Бронтозавтр» напрочь перестал заводиться спустя всего лишь месяц простоя.

LADA 4x4 Bronto блогер с YouTube-канала Alex TV Life приобрёл себе в конце прошлого года, потратив на покупку и дальнейший тюнинг 500 000 рублей. Благодаря самостоятельным доработкам, российский внедорожник стал выглядеть гораздо приличнее как снаружи, так и внутри: водитель поставил на автомобиль новую оптику, покрасил его в ярко-оранжевый цвет, в салон постелил стильные коврики и озаботился отделкой сидений в тон кузова.

Но все эти достоинства новой LADA 4x4 Bronto перечеркнулись тем, что «Нива» в один прекрасный момент попросту перестала заводиться – аккумулятор по непонятным причинам начал разряжаться в несколько раз быстрее положенного, что и вызвало данную проблему.

«Пора оживлять рыжего коня!», – заявил обзорщик, после чего начал пытаться как-то решить дефект аккумулятора, чтобы в будущем не приходилось заряжать его каждые несколько дней.

Продолжение... «Скрипущий оркестр»: Слишком «шумный» салон новой LADA Granta FL раскритиковали в сети Владельцы обновленной «Гранты» пожаловались на «сверчков» в салоне, от которых не выходит избавиться. Самостоятельно отыскать источник проблемы блогеру не удалось, потому решено было отправить «Бронто» на внеплановый технологический осмотр.

Несмотря на то, что автомобиль начал доставлять водителю такие неприятности, о покупке «Ладаведра» за 500 тысяч рублей он не жалеет, и уточняет, что уж после ремонта-то с его LADA 4x4 всё точно будет в порядке: «Еду на ней, куда глаза глядят, с одной обочины и на другую».