«Ладаведро» за 500 тысяч: О проблемах новой LADA 4x4 Bronto рассказал блогер

По словам водителя, его «Бронтозавтр» напрочь перестал заводиться спустя всего лишь месяц простоя.
LADA 4x4 Bronto блогер с YouTube-канала Alex TV Life приобрёл себе в конце прошлого года, потратив на покупку и дальнейший тюнинг 500 000 рублей. Благодаря самостоятельным доработкам, российский внедорожник стал выглядеть гораздо приличнее как снаружи, так и внутри: водитель поставил на автомобиль новую оптику, покрасил его в ярко-оранжевый цвет, в салон постелил стильные коврики и озаботился отделкой сидений в тон кузова.
Но все эти достоинства новой LADA 4x4 Bronto перечеркнулись тем, что «Нива» в один прекрасный момент попросту перестала заводиться – аккумулятор по непонятным причинам начал разряжаться в несколько раз быстрее положенного, что и вызвало данную проблему.
«Пора оживлять рыжего коня!», – заявил обзорщик, после чего начал пытаться как-то решить дефект аккумулятора, чтобы в будущем не приходилось заряжать его каждые несколько дней.
Самостоятельно отыскать источник проблемы блогеру не удалось, потому решено было отправить «Бронто» на внеплановый технологический осмотр.
Несмотря на то, что автомобиль начал доставлять водителю такие неприятности, о покупке «Ладаведра» за 500 тысяч рублей он не жалеет, и уточняет, что уж после ремонта-то с его LADA 4x4 всё точно будет в порядке: «Еду на ней, куда глаза глядят, с одной обочины и на другую».