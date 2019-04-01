Какой всё-таки будет «Нива»: Рендеры новой LADA 4x4 появились в сети

Легендарный отечественный внедорожник при смене поколений сохранит узнаваемость, но может получить гибридную силовую установку.
Накануне в СМИ появились новые подробности о следующей генерации LADA 4x4, благодаря чему независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили свое видение внедорожника. К слову, публика уже заждалась обновления, ведь машина продается с 1977 года, и ни разу не получила кардинальных изменений.
Известно, что новую LADA 4x4 оставят при старом кузове, что позволит сэкономить производителю на разработке новинки. Однако внешность внедорожника существенно преобразится за счет применения в нем фирменного «Х-фейса».
За счет этого автомобиль спереди будет похож на свой эффектный концепт, представленный годом ранее. То же самое произойдет и с задней частью новинки она получит фонари в духе шоу-кара.
Есть вероятность, что у LADA 4x4 со сменой поколений появится гибридная версия, которую для модели предоставят Renault или Nissan.
Возможно, речь идет об агрегате модели Note. Установка e-Power состоит из ДВС и электромотора. Первый работает как генератор для выработки электроэнергии для «зеленого» двигателя. Мощность гибридной установки составляет до 109 л.с.