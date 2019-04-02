Новый кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа

Сегодня, 05:00

Корейский автопроизводитель уже подогревал интерес публики к своему новому кроссоверу тизерами, но теперь в сеть «просочились» первые «живые» фотографии Hyundai Venue без какой-либо маскировки.

Фото нового компактного кроссовера опубликовало издание Indianautosblog. Судя по снимкам, автомобиль будет выделяться двухуровневыми передними фарами, задними фонарями практически квадратной формы, как у хэтчбека Volkswagen Polo, а также радиаторной решёткой с большими прямоугольными ячейками.

К сожалению, интерьер новинки пока не был полностью рассекречен. Известно, что кроссовер обзаведётся мультимедийным комплексом с большим сенсорным экраном, немного выступающим над передней панелью. Также модель получит оригинальный блок управления климатической системой.

Красный шильдик Turbo на пятой двери указывает на то, что Hyundai Venue предложат с наддувным двигателем, способным развивать 100 лошадиных сил при объёме в 1,0 л. Презентация нового корейского кроссовера состоится уже 17 апреля на мотор-шоу в Нью-Йорке.