Официальные дилеры уже получили первые LADA Vesta с «автоматом»

Вчера, 21:00

В официальные дилерские центры LADA поступили первые экземпляры модели LADA Vesta, оснащенные гидромеханической автоматической КПП, сообщают СМИ.

Эта информация появилась на сайте «Лада.Онлайн» – инсайдерские данные порталу предоставил источник в среде дилеров. Официально представители бренда такого заявления не делали, но, похоже, что в скором времени все подтвердится.

Автолюбители ожидают появления «Весты» с АКПП уже давно. Скорее всего, сочетаться «автомат» будет с мотором HR16 от альянса Renault-Nissan, имеющий объем в 1,6 литра и мощность в 114 лошадиных сил.

Какой ценник получит новая комплектация, пока неизвестно, но эксперты ожидают, что за новую коробку покупателям придется добавить примерно 100 тысяч рублей.