Системы отказывают: Какие проблемы может доставить 13-летний ВАЗ-2114, рассказал владелец

Вчера, 15:27

«Четырка» хорошо зарекомендовала себя в России, но не лишена недостатков, о которых поведал отечественный автомобилист.

Владелец модели ВАЗ-2114 на YouTube-канале DimaViper Live рассказал, какие проблемы может доставить 13-летний отечественный хэтчбек. В целом машина нравится автору, однако в ней уже некоторые попросту системы отказывают. К примеру, подогрев кресел перестал работать и, даже сервисмены не смогли его нормально отремонтировать. Стеклоподъемники функционируют так, словно вот-вот откажут. Они с годами все медленнее работают.

Кузов «четырки» автора несильно поржавел. Коррозия наблюдается на левом заднем и правом переднем крыльях. Это немного удивляет, так как ВАЗ-2114, судя по отзывам других автомобилистов, гниет достаточно быстро.

Перечисляя «мелочи», блогер упомянул разовравшийся чехол ручки КПП, неработающий одометр, плохо открывающийся бардачок, иногда отказывающий задний правый «поворотник», выпавшую из замка багажной двери резинку.

С мотором ВАЗ-2114 автора вообще не случалось проблем, чего нельзя сказать о дефлекторах. По словам автомобилиста, из них, даже если «печка» выключена, выходит воздух, отчего в машине жарко летом или холодно зимой.