«Автомата» не будет: Эксперты рассказали, почему «АвтоВАЗ» выпускает LADA только с МКПП и АМТ

Вчера, 13:59

Традиционный гидромеханический «автомат», несмотря на его возросшую популярность, фактически не встречается на автомобилях бренда LADA. Эксперты рассказали о причинах, по которым инженеры «АвтоВАЗ» не комплектуют свои машины такими коробками.

Прежде всего, специалисты отметили, что конструкторы «АвтоВАЗ» пока не организовали массовое производство собственных автоматических коробок передач, а те которые имеются в их распоряжении, совершено не годятся для серийной сборки.

Если российская компания решится на приобретение комплектующих либо АКПП иностранного производства, то модели LADA не смогут выдержать конкуренции на отечественном рынке и их себестоимость вырастет на 10-15%.

Помимо того, россияне очень привязаны к «механике», потому популярность автомобилей LADA с АКПП сомнительна. При приобретении машин от «АвтоВАЗ» необходимо учитывать качество сделанных дорог, при которых автомобилисты выезжают из грязи «раскачкой», а при наличии «автомата» это сделать сложно.

Также россияне самостоятельно производят ремонт своих автомобилей, но с автоматической трансмиссией этого не выйдет. Исходя из всего вышеизложенного, «АвтоВАЗ» не будет выпускать автомобили с АКПП, вместо которого предложил «робота».