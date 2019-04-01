Битва псевдокроссоверов: KIA Rio X-Line сразился с LADA XRay Cross и Renault Logan Stepway на бездорожье

Вчера, 10:56

Размер клиренса играет важную роль в условиях сложного бездорожья для кросс-версий «Рио», «Логана» и «ИксРея».

Ведущие YouTube-канала «Авто.Ру» решили провести вседорожный тест-драйв французского кросс-седана Renault Logan Stepway, российского и корейского вседорожного хэтчбеков – LADA XRay Cross и KIA Rio X-Line. Битву псевдокроссоверов на заснеженном бездорожье эксперты показали на своем новом видеоролике.

Стоит отметить, что LADA XRAY Cross обладает самым большим дорожным просветом, составившим 215 мм, а клиренс KIA Rio X-Line достиг 195 мм. Самый маленький дорожный просвет получил Renault Logan Stepway – 178 миллиметров. Помимо того, вседорожный «Логан» обладает вариатором, «кореец» оснастили классическим «автоматом», а российский «недокроссовер» обзавелся МКПП.

Первоначально испытания провели на открытой заснеженной местности, в которой сразу же застрял KIA Rio X-Line с отключенной системой стабилизации. LADA XRAY Cross даже с включенным режимом «Снег» оказался в ловушке, а «француз» тоже попал в снежный плен. Далее все автомобили соревновались на крутом подъеме – KIA Rio X-Line без проблем смог взобраться на эту горку, а Renault Logan Stepway выехал на эту возвышенность только со второго раза. LADA XRAY Cross без всяких усилий смог покорить эту горку.

При преодолении еще более крутой возвышенности у всех машин возникли проблемы – KIA Rio X-Line и LADA XRay Cross со второго раза смогли взобраться на горку, но последний застрял в снегу у края возвышенности. Вседорожный «Логан» после нескольких попыток добился успеха и покорил эту высоту.