KIA Rio, Hyundai Solaris или LADA Granta: Стоит ли предпочесть отечественный автопром иномаркам, выяснил блогер

Вчера, 11:41

Блогер проехался по автосалонам и выяснил, стоит ли предпочесть машину от «АвтоВАЗа» бюджетной иномарке.

Блогер с канала Kai Grave рассказал, что узнал цены на автомобили в базовой комплектации. Наиболее доступной является LADA Granta с механической коробкой и мотором мощностью в 87 л.с. за 500 000 рублей. Добавив 15 000, можно получить «Гранту» в кузове «лифтбек» с расширенным набором функций, а за 600 000 – версию с 4-диапазонной АКПП. LADA Vesta уже выйдет дороже: «механика» стоит 650 000 рублей, «робот» – 680 000.

Поклонникам иномарок автор посоветовал Renault Logan, оснащенный 1,6-литровым мотором с отдачей в 82 л.с., кондиционером и ценником 650 000 рублей, либо же на Volkswagen Polo с более мощным 90-сильным мотором и ценой чуть выше – 670 000.

Куда дороже стоит KIA Rio с двигателем 1.4 и механической коробкой – 765 000, а «автомат» и вовсе потянет на 830 000. За 1,6-литровый 123-сильный движок придется отдать 850 000. А Hyundai Solaris с МКПП и 1.4 мотором продается за 803 000, что на 38 тысяч выше, чем цена за «корейца»-конкурента с тем же оснащением.

Автор сделал вывод, что имеет смысл остановиться на LADA Granta, если нужна новая недорогая машина с «автоматом». Но один из подписчиков с ним не согласился, заметив, что у «Гранты» с АКПП «адский расход» топлива в 12 литров по городу: «За 5 лет разницу в цене на бензин в сравнении с Рио потратите». Другим не понравилось, что предложена Vesta: «Ей цена 400 тысяч с натяжкой, лучше переплатить за иномарку», «Если хочется возиться, можно взять и Vesta, заскучать она не даст».