«АвтоВАЗ» выведет на рынок «вседорожную» LADA Granta SW Cross

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Отечественные машиностроители готовят бюджетный универсал к продажам, которые начнутся в ближайшем будущем.

Накануне в разговоре с журналистами вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек сообщил, что реализация модели LADA Granta SW Cross начнется в первой половине нынешнего года.

LADA Granta SW Cross станет заменой модели Kalina Cross, которая недавно ушла с конвейера. Новый универсал дебютировал с остальными машинами семейства «Гранта» на Московском мотор-шоу в 2018 году. Автомобиль получил «Х-фейс» и пересмотренный салон. Ожидается, что силовую линейку машины представят моторы 1.6 мощностью 87-106 л.с. «АвтоВАЗ» рассчитывает, что новинка вместе с другими автомобилями ее линейки, укрепят позиции бренда LADA на рынке.