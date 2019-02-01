Российский завод Haval сообщил о готовности к запуску

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Первым на конвейер предприятия встанет паркетник Haval F7. Сейчас завод работает в тестовом режиме.

Российский завод Haval организован на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области. Информационная служба китайской марки сообщила, что выпуск машин на предприятии стартует в апреле-мае 2019 года.

Ожидается, что изначально тульский завод Haval будет выпускать до 80 000 машин в год с локализацией в 30%. Однако через некоторое время предприятие должно выйти на максимальный для него показатель в 150 000 авто в год с увеличенным до 50% уровнем локализации. Всего в новый проект будет инвестировано порядка полумиллиарда долларов. Площадь завода составляет 2,16 млн. м².

Напомним, кроссовер Haval F7 дебютировал на Московском мотор-шоу в 2018 году. Машина позиционируется как молодежный паркетник. Силовую линейку автомобиля представляют моторы 1.5 тягой 150 л.с./280 Нм и 2.0 мощностью 190 л.с./350 Нм.