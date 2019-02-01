«Кореец-трюкач»: Экстремальную мойку KIA Rio в воздухе засняли на видео

Сегодня, 16:07

В сеть попало видео из Кореи, на котором владелец KIA Rio решил устроить своему автомобилю по-настоящему экстремальную мойку.

Арендовав где-то небольшой подъёмный автокран, водитель подвесил на него «корейца» и начал счищать с его кузова и днища остатки грязи. Не исключено, что владелец KIA Rio попросту разочаровался в обычных автомойках, которые не могли вычистить грязь из всех труднодоступных укромных мест, потому и обратился за помощью к такому необычному методу мытья машины, на который с удивлением и непониманием смотрели водители из проезжающих мимо машин.

Помимо крана, автолюбителю понадобился шланг, от напора которого машина вращалась вокруг своей оси, словно совершая сальто. «Кореец-трюкач» таким образом очень развеселил сеть, комментаторы даже сравнили его с популярной мексиканской игрушкой-пиньятой, из которой при ударе сыпятся конфеты и прочие сладости для детей: «Корейская Пиньята! Интересно, а если по этой КИА палкой ударить – что из нее посыпаться может, кроме болтов и шестеренок?».