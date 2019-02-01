KIA Rio X-Line для России получил увеличенный клиренс и подорожал

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Компания KIA решила модернизировать популярный в России кросс-хэтчбек Rio X-Line – ему не только увеличили клиренс, но и подняли цену на 10 000 рублей.

Вероятно, дорожный просвет был увеличен для того, чтобы адаптировать модель к суровым реалиям знаменитой русской зимы. Таким образом, во всех без исключения комплектациях KIA Rio X-Line кроме максимальной клиренс увеличился на 30 мм и теперь составляет 190 мм, это стало возможным в том числе и благодаря тому, что в качестве штатных на хэтчбек будут ставить 15-дюймовые, облаченные в шины 185/65, колеса. Минимальный ценник на стартовую комплектацию обновленного RIO X-Line начинается с 874 900 рублей.

Что касается «люксовой» версии кросс-хэтча, то здесь речь идёт уже о 35 мм разницы и всесезонных 16-дюймовых шинах 195/60 – дорожный просвет у данной модификации KIA Rio X-Line отныне составит 195 мм. Стоимость максимальной комплектации Premium стартует с 1 124 900 рублей. С сегодняшнего дня обновленный и подорожавший KIA Rio X-Line поступит в распоряжение официальных дилеров корейского автогиганта по всей России.