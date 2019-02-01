«Цилиндры закончились!»: Состояние мотора Mitsubishi Outlander с ГБО ужаснуло экспертов

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В руки автомеханикам попал газовый Mitsubishi Outlander, мотор которого требовал капитального ремонта.

В обзоре на канале популярного блогера представлен легендарный японский внедорожник Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска с надежным двигателем 4В12, на который водитель установил газобаллонное оборудование. Вероятнее всего, считает эксперт, установкой и, что немаловажно, наладкой системы занимались дилетанты, «топорная» работа которых привела к тому, что двигатель попросту «умер», несмотря на пробег всего-то в 100 000 километров.

«Цилиндры закончились, износ нереальный просто!», – ужаснулся мастер после разбора силовой установки. При этом фильтр и насос находились в приемлемом состоянии, и основные проблемы обнаружились уже при более тщательном осмотре.

Весь хон выгорел, начали прогорать выпускные клапаны, существенно поднялся расход масла, а юбки цилиндров принялись громко греметь во время езды. В то же время, к коленвалу двигателя Mitsubishi Outlander никаких претензий у мастеров не возникло, он отлично работал, износ там не замечался.

А вот уже на цилиндрах явно были замечены следы от перегруженности механизма – всё в потёртостях и царапинах, поршни выглядят очень намытыми.

«На подобных двигателях Mitsubishi Outlander, с таким маленьким пробегом, настолько серьезного износа я ещё не встречал. Запомните, что неисправный, или плохо настроенный газ – это абсолютное зло, а на нормальном ГБО можно спокойно проезжать по 500 000 километров!», – закончил свой обзор эксперт.