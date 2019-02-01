«Просто ужас»: Состояние «потрепанного» Renault Fluence от дилера шокировало блогера

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Машина продавалась в плохом состоянии и со «скрученным» пробегом, что доказала экспертиза.

На YouTube появилось видео, посвященное покупке подержанного Renault Fluence 2014 года. Блогер встретился с владельцем машины и осмотрел саму машину.

Автомобиль был куплен у дилера Volkswagen за 550 000 рублей. Пробег машины на момент покупки составлял 25 000 км, однако владелец транспортного средства решил проверить, действительно ли оно проехало так мало. Была проведена экспертиза, которая показала, что реальный пробег авто составляет 152 000 км.

Более того, у машины резина поменяна на покрышки не «родного» размера. А еще предполагается, что авто попало в аварию, так как на это указывают внешние признаки, а также сломанные части конструкции.

Состояние «потрепанного» Renault Fluence от дилера шокировало блогера. По его словам, машина – «просто ужас». На стыках элементов кузова автомобиля можно увидеть разные зазоры, некоторые детали вовсе болтаются. Складывается впечатление, что автомобиль собирали по частям после аварии.

Продолжение... «Цилиндры закончились!»: Состояние мотора Mitsubishi Outlander с ГБО ужаснуло экспертов В руки автомеханикам попал газовый Mitsubishi Outlander, мотор которого требовал капитального ремонта. Владелец Renault Fluence намерен судиться с дилерским центром, чтобы вернуть авто.

Специалисты, делавшие экспертизу машины, отметили, что обман с пробегом может стать «козырем» автомобилиста в разбирательстве с продавцом транспортного средства.