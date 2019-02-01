Сегодня, 09:58

С целью найти самый универсальный отечественный автомобиль, эксперты решили обратиться сразу к трём моделям, выходящим с завода в Тольятти.

В поисках идеала из Тольятти эксперт сравнил LADA XRAY Cross, Vesta SW Cross и «Шниву». И если «Иксрей» и «Весту» можно назвать полноценными конкурентами, то наличие в списке Chevrolet Niva эксперт объяснил тем, что данная модель – концептуальна, ведь является последним полноприводным автомобилем, разработанным в Тольятти собственными силами, без вмешательства какого-либо альянса.

По мнению эксперта, XRAY Cross представляет собой победителя смотра инженерной самодеятельности «АвтоВАЗ», ведь конструкторы, без каких-либо санкций со стороны Renault-Nissan, взяли платформу B0 и начали её дорабатывать по своему усмотрению.

Среди приятных модификаций появилась регулировка руля не только по высоте, но и по вылету, чего нет у двух других автомобилей из данного списка, а шайба, меняющая режимы работы системы стабилизации, также была названа очень удачным решением, благодаря которому на кроссовере теперь можно спокойно ехать даже по скользкому покрытию, не боясь, что машину поведет или что она будет «заваливаться» при поворотах, как бывало ранее на стандартном XRay: «Простая машина с хорошей управляемостью, но на неровной дороге трясёт нещадно!».

Что касается LADA Vesta SW Cross, то водитель отметил улучшенные настройки педали газа по сравнению с предыдущим автомобилем, а также отличное шасси. «Устойчивость на прямой, стабильность в поворотах, сама реакция – все это на другом уровне, гораздо лучше Иксрея!», – отмечает эксперт, добавляя при этом, что спортивного режима езды тут всё-таки не хватает, а чувствительность руля здесь едва ли не на порядок приятнее, чем у LADA XRay Cross.

Говоря о «Шниве», эксперт назвал её ключевые проблемы – отсутствие какого-либо глобального развития и отвратительную динамку разгона: «Это буквально всё тот же автомобиль, который был и 20 лет назад! Если с ровными дорогами и короткими дистанциями Chevrolet Niva как-то справляется, то говорить о дальних поездках тут не приходится – будете плестись в темпе дальнобойщиков!».

При этом, пока под колесами хороший асфальт, «Шнива» демонстрирует вполне себе хорошую маневренность и приемлемую чувствительность руля.