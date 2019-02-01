«Таз» или «кореец»: Эксперты рассказали, что лучше купить – LADA XRay Cross или Hyundai Creta

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Блогеры назвали основные преимущества и недостатки двух бюджетных кроссоверов за миллион рублей – LADA XRay Cross и Hyundai Creta.

В плане экстерьера оба эксперта сошлись во мнении, что «таз» тут вне конкуренции – дизайн «Креты» уже значительно устарел и стал менее современным, в то время как LADA XRay Cross продолжает получать различные обновления и модификации, удачно сказывающиеся, в том числе, и на его внешности: «Это не просто пластиковый обвес, но и новая резина, красивые диски и плавничок-антенна. Настоящий кроссовер!». А вот когда разговор зашёл об интерьере, то ситуация перестала быть столь однозначной.

В салоне «корейца» можно обнаружить широкое множество приятных функций и «фишечек», которых нет в «Иксрее». Например – зеркала с подсветкой, трехступенчатые подогревы всех сидений и стекла, удобный функциональный подлокотник и сразу две розетки на передней панели.

Отечественный кросс же не может похвастаться таким разнообразием – подлокотник для водителя появился, но – слишком маленький, а большинство вышеперечисленных функций Hyundai Creta либо доступны ему лишь за дополнительную плату, либо – отсутствуют вообще: «Всё такое рубленое и квадратное, но все же функциональное, не поспоришь!».

Наконец, эксперты перешли к самому главному – к впечатлениям от езды на двух переднеприводных кроссоверах. LADA Xray Cross едет хорошо, никаких подергиваний, разгоняется без проблем: «Даже на плохой дороге мотор работает зачётно!». Также водителям понравилась работа автомобиля в спортивном режиме, а также – надёжность ESP.

У Hyundai Creta же динамика и управляемость тоже находятся на неплохом уровне, но при этом ничем впечатляющим она похвастать всё-таки не может: «Двигатель у Креты нормальный, без особых претензий, но и избытков никаких нет!».

«Если вам нужен автомобиль с лучшей разгонной динамикой и проходимостью, то ваш выбор – LADA XRay Cross! Правильно сделанная работа над ошибками обычного LADA Cray. Но если важен простор в салоне, вместительный багажник и впечатления более дорогого автомобиля – то лучше купить Крету!», – закончили эксперты свой обзор.