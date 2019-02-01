Новый седан Hyundai Mistra засветился на шпионских фото

Сегодня, 07:00

В Сети появились снимки четырехдверного седана новой генерации Hyundai Mistra. Первое поколение автомобиля было выпущено в 2013 году, а в 2017 модели дали рестайлинг.

Несмотря на то, что автомобиль на шпионских фотоснимках закрыт плотной камуфляжной тканью, экспертам удалось выявить некоторые особенности новинки от Hyundai, а именно – характерную для бренда заднюю и совершенно новую двухуровневую головную оптику, где основные блоки фонарей размещены ниже, чем дневные ходовые огни. Похожая оптика есть и у Hyundai Santa Fe.

Технические характеристики и оснащение компания по-прежнему не разглашает. Эксперты считают, что Hyundai Mistra как минимум может получить другую платформу. Моторная гамма текущей версии представляет собой 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели с мощностью в 143 и 175 «лошадок».

Ранее представитель компании заявлял, что продажи новой модели стартуют в 2020 году, но есть предпосылки к тому, что Hyundai Mistra дебютирует уже в 2019-м. Стоимость новинки пока неизвестна.