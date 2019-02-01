Бюджетный «убийца» BMW X4 в лице Changan CS85 приехал к дилерам

Сегодня, 06:00

К официальным дилерам в Китае поступила новинка от компании Changan – кросс-купе CS85, который считается более бюджетной альтернативой для немецкого люксового компакт-кросса BMW X4.

Длина Changan CS85 составляет 4720 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1665, а расстояние между осями – 2705 мм. Силовая установка нового паркетника представит собой либо турбодвигатель на 1,5 л и 178 л.с. в паре с 6-скоростным «автоматом», либо 2-литровый турбированный мотор на 233 «лошадки» вместе с 8-скоростной автоматической трансмиссией от марки Aisin.

В стандартную комплектацию CS85 войдет система 360-градусного обзора, система мультимедиа с большим тачскрином в 10,2 дюйма, адаптивный круиз-контроль и климат-контроль, а также различные системы безопасности.

Принимать заявки на новую модель производитель начал около трех недель тому назад, а теперь счастливые заказчики смогут забрать новенькие купеобразные кроссоверы за цену от 149 900 до 171 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составит около 1,462-1,676 миллиона рублей по актуальному курсу.