«Пенсионная» или молодежная: О Skoda Octavia рассказал эксперт

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Отечественный специалист рассказал о достоинствах одной из самых спорных машин, предлагаемых на авторынке России.

На YouTube-канале Dizzlike Channel появилось видео, в котором эксперт рассказал об актуальной версии Skoda Octavia 1.6 AT, «прославившейся» до сих пор вызывающей споры передней частью, которая получила раздвоенные фары, что очень многим не понравилось. А еще, публика разделяется на два лагеря, один из которых убежден, что «Октавия» это «пенсионная» машина. Другой же лагерь считает, что модель вполне молодежная.

По словам эксперта, репутацию «пенсионной» модель Skoda Octavia получила из-за предыдущей версии с цельными фарами, которые, как напомнил специалист, получит и машина 2019 года. Если же рассматривать актуальную версию Octavia, то она, из-за раздвоенных осветителей, выглядит несколько вытянутее, стремительнее, что придает ей более молодежный вид.

Спорной Skoda Octavia еще считается из-за ее мотора 1.6, комплектуемого гидротрансформаторной трансмиссией AT. Такой тандем плох для тех, кто намерен «чиповать» машину для улучшения ее характеристик, так как силовая данная силовая установка не подходит для чип-тюнинга. Однако, она очень надежна, имеет большой ресурс как двигателя, так и коробки передач, а также не будет «масложором». При этом стоит помнить, что для нормальной работы мотора 1.6 нужен только бензин АИ-95.

Салон Skoda Octavia в целом удобен и практичен, но скучноват, что придает ему «пенсионности». При этом, интерьер имеет атмосферную подсветку дверей, которая делает машину более молодежной. Задние кресла имеют трехурованевый обогрев. Кроме того, для пассажиров заднего ряда имеются розетка и дефлекторы обдува. Эксперт также похвалил багажник модели, который имеет очень большую вместимость.

На тест-драйве Skoda Octavia показала себя с наилучшей стороны. Автомобиль обладает хорошей динамикой, управляемостью и подвеской, которая справляется с российскими дорогами.