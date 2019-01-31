Что не так со «Шнивой»: Блогер объяснил, почему не стоит покупать Chevrolet Niva

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Блогер провел тест-драйв авто повышенной проходимости Chevrolet Niva и выяснил, что же все-таки не так со «Шнивой» и стоит ли её покупать.

Автор канала «Ермак АВТООБЗОР» уверенно заявил, что никаких сильных сторон у автомобиля нет, кроме его проходимости, и то сомнительной. Помимо слабых тормозов и подвески, она обладает и слабым 1,7-литровым мотором мощностью всего в 80 лошадиных сил – и при этом такому мотору приходится «тянуть» вес автомобиля от 1,4 тонны, 16-дюймовые диски и полный привод.

К проблеме мощности авто также относится, что при движении в горку скорость падает на один-два десятка км/ч. Если «Шнива» попадает в глубокий снег или грязь, приходится пользоваться раздаточной коробкой. Еще один минус – управление «раздаткой» и блокировкой межосевого дифференциала вынесено на один и тот же рычаг. И очень часто бывает, что для включения блокировки нужно не просто потянуть рычаг, а проехать несколько метров и периодически пробовать тянуть его, надеясь, что всё включится на этот раз – либо включать её заранее, если предстоит бездорожье.

Блогер отметил, что, пообщавшись с владельцами Chevrolet Niva, он получил полезную подсказку: не закручивать туго крышку охлаждающей жидкости, иначе может разорваться либо шланг, либо печка.

По словам автора, «Шнива» очень шумит, гремит и вибрирует; на скорости выше 90 км/ч начинает выть особенно громко, что делает езду некомфортной. Кроме того, на высокой скорости заметно увеличивается расход топлива до 12 литров.

Продолжение... «Пенсионная» или молодежная: О Skoda Octavia рассказал эксперт Отечественный специалист рассказал о достоинствах одной из самых спорных машин, предлагаемых на авторынке России. Закончил автор обзор недостатков Chevrolet Niva выводом, что не стоит покупать данную модель просто из-за низкой стоимости, чтобы получить авто, которое выглядит как паркетник.

А если приобрели, нужно готовиться к тому, что со «Шнивой» постоянно нужно что-то делать, чинить и «прикладывать руки». О многом говорит даже то, насколько маленькая гарантия давалась при покупке конкретно этого автомобиля – всего 1 год или около 30-35 тысяч пробега.

Комментаторы с блогером согласились, шутливо задавшись вопросом: «А фирма «Шевроле» точно в курсе, что они выпускают такой кусок металла?».