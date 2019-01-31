Что не так со «Шнивой»: Блогер объяснил, почему не стоит покупать Chevrolet Niva

Блогер провел тест-драйв авто повышенной проходимости Chevrolet Niva и выяснил, что же все-таки не так со «Шнивой» и стоит ли её покупать.
Автор канала «Ермак АВТООБЗОР» уверенно заявил, что никаких сильных сторон у автомобиля нет, кроме его проходимости, и то сомнительной. Помимо слабых тормозов и подвески, она обладает и слабым 1,7-литровым мотором мощностью всего в 80 лошадиных сил – и при этом такому мотору приходится «тянуть» вес автомобиля от 1,4 тонны, 16-дюймовые диски и полный привод.
К проблеме мощности авто также относится, что при движении в горку скорость падает на один-два десятка км/ч. Если «Шнива» попадает в глубокий снег или грязь, приходится пользоваться раздаточной коробкой. Еще один минус – управление «раздаткой» и блокировкой межосевого дифференциала вынесено на один и тот же рычаг. И очень часто бывает, что для включения блокировки нужно не просто потянуть рычаг, а проехать несколько метров и периодически пробовать тянуть его, надеясь, что всё включится на этот раз – либо включать её заранее, если предстоит бездорожье.
Блогер отметил, что, пообщавшись с владельцами Chevrolet Niva, он получил полезную подсказку: не закручивать туго крышку охлаждающей жидкости, иначе может разорваться либо шланг, либо печка.
По словам автора, «Шнива» очень шумит, гремит и вибрирует; на скорости выше 90 км/ч начинает выть особенно громко, что делает езду некомфортной. Кроме того, на высокой скорости заметно увеличивается расход топлива до 12 литров.
Закончил автор обзор недостатков Chevrolet Niva выводом, что не стоит покупать данную модель просто из-за низкой стоимости, чтобы получить авто, которое выглядит как паркетник.
А если приобрели, нужно готовиться к тому, что со «Шнивой» постоянно нужно что-то делать, чинить и «прикладывать руки». О многом говорит даже то, насколько маленькая гарантия давалась при покупке конкретно этого автомобиля – всего 1 год или около 30-35 тысяч пробега.
Комментаторы с блогером согласились, шутливо задавшись вопросом: «А фирма «Шевроле» точно в курсе, что они выпускают такой кусок металла?».