«Такого расхода ещё не видел»: Прожорливость LADA Granta FL в пробке удивила блогера

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Владелец лифтбека LADA Granta FL был поражён расходом топлива этого автомобиля при передвижении в 10-балльной пробке.

Автоблогер Юрий Федоров в недавнем ролике рассказал о прожорливости российской бюджетной машины при движении в заторах. Как отметил автомобилист, за два часа ему удалось проехать всего три километра. Транспорт буквально встал из-за большого количества выпавшего снега, который коммунальные службы не успели почистить.

При средней скорости движения в 7 км/ч средний расход топлива у лифтбека LADA Granta FL, согласно данным бортового компьютера, достиг 21,2 литра на 100 км пути. «Такого расхода ещё не видел», – признался блогер.

Некоторые комментаторы тоже пожаловались на высокий расход в заторах: «У меня такой же расход, скачет 19,7-21 л/100км, средняя скорость 8 км/ч, двигатель 16 клапанный, МКПП».

Стоит уточнить, что блогер владеет рестайлинговой версии модели 2018 года выпуска, оснащённой 8-клапанным двигателем, который при объёме в 1,6 литра развивает 87 «лошадок». В паре с ним работает механическая коробка на пять передач.

Согласно официальным данным на сайте LADA, такой автомобиль по городу должен расходовать не более 9,1 литра. Отметим, что примерно такую же цифру называют владельцы при условии отсутствия пробок.