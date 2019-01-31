Губернатор Дмитрий Азаров стал обладателем первой LADA Vesta Sport

Сегодня, 14:05

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал обладателем седана LADA Vesta Sport, стоимость которого оказалась выше 1 млн рублей.

Напомним, на Московском мотор-шоу полгода назад президент компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис подарил губернатору Самарской области сертификат на приобретение одной из перспективных новинок марки LADA. При этом, не уточнялось, о какой именно модели шла речь. Дмитрий Азаров признал, что автомобиль пришлось подождать, но автомобиль ему нравится.

LADA Vesta Sport представляет собой «подогретую» версию стандартной «Весты». Автомобиль получил агрессивный обвес, благодаря чему выглядит как спорт-кар. Моторный отсек модели занимает агрегат 1.8, производительность которого составляет 145 л.с.

К слову, ранее говорилось, что стоимость LADA Vesta Sport составит примерно 900 000 рублей и выше. Однако теперь, когда машина уже появилась в шоу-румах, стало известно, что «АвтоВАЗ» просит за нее минимум 1 009 900 рублей. Максимальная же комплектация автомобиля предлагается за 1 045 900 рублей.