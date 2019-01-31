«Ремонт по-перекупски»: В сети показали, как из ужасного Renault Logan делают «конфетку» перед продажей

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Маляр продемонстрировал видео «до и после», посвященное «убитому» французскому бестселлеру.

Мастер на YouTube-канале Auto Painter 46 разместил сюжет, в котором показал, как из ужасного Renault Logan делают «конфетку» перед продажей. По словам маляра, машина попала к нему от клиентов, которым нужен «ремонт по-перекупски». То есть, автомобиль нужно максимально дешево и быстро привести в порядок для дальнейшей продажи.

Судя по всему, левое заднее крыло Renault Logan начало гнить, покраска разрушилась, и из-под нее выступает ржавчина. В некоторых местах кузова из-за коррозии образовались сквозные отверстия.

Ржавчину пришлось шлифовать. Когда это было сделано, мастер обнаружил, что до него машина попала к маляру, который пытался скрыть коррозию транспортировочной грунтовкой, поверх которой была нанесена жидкая шпаклевка.

После шлифовки мастер оставил крыло на день с нанесенной на него свежей шпаклевкой поверх «кислотника» и акрила. На следующий день на обработанных местах появились шишки на самых сильных очагах коррозии.

Они были высверлены, а получившиеся отверстия маляр заделал шпаклевкой и грунтовкой. Далее на крыло была нанесена «база» в три слоя, после чего кузов обрел товарный вид путем покрытия «глянцем».