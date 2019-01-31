Разрывает «Ниву»: Самую громкую LADA 4x4 показали в сети

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Блогер занялся проектом, в рамках которого на российский внедорожник установили автоакустику с огромными сабвуферами.

Автор YouTube-канала «Абрам-TV» решил убрать в своей «Ниве» задний диван, чтобы разместить на его месте сабвуферы. Помимо этого, пришлось пожертвовать пространством в багажнике LADA 4x4. Поскольку стояла цель собрать максимально бюджетный автозвук, эксперты посоветовали ему приобрести два Alphard Hannibal SD-154.

Автовладелец признался, что у него были сомнения касательно этих сабвуферов, но его убедили в правильности выбора. Под сабвуферы специалисты соорудили два корпуса из 20-миллиметровой фанеры. Чтобы улучшить качество звучания, дополнительно была сделана усиливающая перегородка из того же материала.

Также в автомобиле была сделана шумоизоляция, а в картах дверей установили динамики Ural Bulava, к которым добавили рупорные «пищалки» той же серии. Усилитель был взят двухканальный Ural Bulava 2.70, при этом выбор пал на автомагнитолу Kenwood KMM-304Y.

Замеры показали, что система способна выдавать звук громкостью до 141 дБ. На все доработки самой громкой LADA 4x4 ушло 40 800 рублей. По словам автолюбителя, данный автозвук «разрывает «Ниву». Автомобилист остался очень доволен качеством звука и показал на видео, как при включенной музыке буквально «подпрыгивают» вещи в салоне и дергаются задние дворники.