Недостатки «чеха»: Эксперты составили ТОП-5 минусов Skoda Octavia

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Чешское авто Skoda Octavia пользуется огромной популярностью и большинство владельцев полностью довольны машиной. Автоэксперты составили ТОП-5 главных недостатков модели, который возглавило низкое качество ЛКП.

Даже мелкие камешки могут оставить заметные сколы на кузове Skoda Octavia, что в результате приводит к коррозии. Второе место в рейтинге досталось отвратительной шумоизоляции, которую специалист назвали «посредственно», а виброизоляция еще хуже. В результате на шершавом асфальте гул как при взлете самолета.

Skoda Octavia с двигателем 1.6 MPI слишком слабая, поскольку двигатель генерирует 110 «лошадей», а разгон занимает 12 – 12,2 секунды. Также отмечаются «подергивания» коробки DSG при выборе «ползущего режима». Один из водителей отметил, что это можно компенсировать переключая вручную скорости в режимах MANUAL или SPORT.

Замыкает ТОП-5 недостатков Skoda Octavia слишком дорогое обслуживание, которого настигнет водителя достаточно скоро. Та же КПП, которая получила невысокий ресурс и требует достаточно скорого ремонта или вовсе замены.