Кроссовер Jetour X70 побил продажи удешевлённого KIA Sportage

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Новый паркетник Jetour X70 от китайской автомобилестроительной компании Chery Automobile опередил продажи удешевленного кроссовера KIA Sportage, который ранее был лидером реализации в своем сегменте.

В марте 2018 года Jetour X70 только поступил в дилерские центры, и уже с тех пор было продано более 40 000 единиц – более того, всего лишь за минувший декабрь дилерам удалось реализовать 13 000 кроссоверов. Это отличный результат для китайского рынка, особенно среди SUV-автомобилей – тут в Поднебесной развита огромнейшая конкуренция.

Jetour X70 является частью так называемого «молодежного» модельного ряда от Chery, и теперь, чтобы усилить интерес покупателей к этой линейке, бренд объявил о выпуске «заряженной» версии кроссовера под именем X70 S. В дизайне он приобретет немного – лишь новую решетку радиатора и колесные диски, а габариты останутся теми же, что и у предшественника – 4720х1900х1695 мм и расстояние между осями в 2745 мм. Салон новинки обзаведется полностью виртуальной приборной консолью, видоизмененным блоком климат-контроля и передней панелью, а также портом для беспроводного заряда мобильных устройств.

Подкапотное пространство переднеприводного Jetour X70 S займет 4-цилиндровый турбомотор на 1,5 л с отдачей в 147 «лошадок». Тип трансмиссии – 8-диапазонная АКПП либо 5-ступенчатая МКПП.

Стоимость стандартной версии Jetour X70 сейчас составляет от 69,9 до 120,9 тысяч юаней на китайском авторынке, то есть от 688 тыс. до 1,191 млн рублей в зависимости от комплектации.