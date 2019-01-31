Кросс-битва «АвтоВАЗ»: Эксперты сравнили LADA Vesta Cross и LADA XRAY Cross

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«Внедорожные» версии Vesta и XRAY предлагаются с одинаковыми моторами и коробками передач, но не лишены модели и ряда отличий, в связи с чем эксперты сравнили их ходовые характеристики.

На тест-драйв отправились LADA Vesta Cross и LADA XRAY Cross, оборудованные 1,8-литровым 122-сильным двигателем в сочетании с 5-скоростной механической КПП. Седан длиннее, но уже и ниже хэтчбека, при этом дорожный просвет у последнего авто больше: 215 мм против 203 мм.

Масса «четырёхдверки» составляет около 1 230-1 380 кг, «ИксРей» весит порядка 1 295-1 300 кг. Согласно паспортным данным, LADA Vesta Cross ускоряется до 100 км/ч за 10,5 с, тогда как XRAY Cross на это нужно 10,9 с. Также машины оснащаются разными шинами: в случае с «Вестой» речь идёт о покрышках размерностью 205/50 R17, а на хэтчбек устанавливается резина 215/50 R17.

Кросс-битва автомобилей от компании «АвтоВАЗ» проходила в снегу. Правда, учитывая, что это не внедорожники, было решено не соваться в глубокие сугробы.

Прокатившись на обоих кросс-модификациях, эксперты отметили, что машины ведут себя очень похоже. Однако при переходе в режим «Снег» XRAY Cross едет более ровно и плавно. В целом в плане проходимости «Веста» не уступает своему «собрату». Специалисты заключили, что в этом состязании победила дружба.