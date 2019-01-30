Лимузин проекта «Кортеж» отправился на зимние испытания на Ямале

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Житель Ноябрьска запечатлел автомобиль Aurus. Судя по всему, разработчики решили испытать президентскую модель суровыми морозами.

Пользователи соцсетей обсуждают видео, снятое на Ямале. Известно, что в Ноябрьске наблюдались черный и белый лимузины проекта «Кортеж». Изначально публика решила, что в регион приехал президент России Владимир Путин, однако позже горожане поставили под сомнение такую догадку, так как, если бы действительно глава государства приехал бы в город, «всё было бы перекрыто».

Журналисты установили, что два лимузина Aurus приехали в Ноябрьск для испытаний. На Ямале аномально холодно, и это стало поводом проверить работоспособность люксовых машин в условиях экстремально низких температур. Уточним, что в регионе температура воздуха падает до -50 градусов по Цельсию. По данным информаторов, президентские лимузины оснащаются китайской пневматической подвеской, и ее работа больше всего интересует конструкторов.

Напомним, разработкой лимузина Aurus Senat и других автомобилей проекта «Кортеж» занимаются специалисты научного центра НАМИ. Реализация проекта ведется уже седьмой год. В его рамках также создаются седан, кроссовер, минивэн и мотоцикл сопровождения, который выйдет под брендом «ИЖ».