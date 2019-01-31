В России сертифицирован «подогретый» хэтчбек Hyundai i30 N

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Корейцы планируют в России продажи хот-хэтча Hyundai i30 N. Машина будет предлагаться в стране в двух модификациях.

База Росстандарта пополнилась ОТТС для «подогретого» хэтчбека Hyundai i30 N. Ожидается, что автомобиль появится в дилерских центрах в апреле текущего года. Машина будет адаптирована к условиям РФ с учетом действующего законодательства. Мощность 2-литрового 250-сильного мотора модели для России снизят до 249 л.с. Хэтчбек в версии Performance получит мотор тягой 275 л.с. Оба агрегата будут сочетаться с 6-МКПП.

Hyundai i30 N Performance в отличие от стандартного хот-хэтча оснащается электронноуправляемым дифференциалом, иной выхлопной системой с регулируемыми заслонками, колесными дисками на 19 дюймов, а также креслами, получившими комбинированную отделку замшей и кожей.

Известно, что в нынешнем году корейцы также начнут в России продажи нового седана Hyundai Sonata, похожего на концепт Le Fil Rouge. Через год в РФ стартуют продажи обновленного Elantra.