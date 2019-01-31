Компания Toyota отзывает кроссоверы Highlander в России

Сегодня, 06:00

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России появилось сообщение об отзыве 113 единиц модели Highlander компании Toyota Motor, проданных с 5 ноября 2018 года по нынешний день.

Причиной для срочного отзыва транспортных средств послужило их несоответствие стандарту – одобрению типа транспортного средства. В связи с особенностями производства на экземпляры Toyota Highlander могла быть установлена противотуманная оптика со светодиодами, в то время как для российского автомобильного рынка обязательна оптика с галогенными лампами. Поэтому представители Toyota в РФ приняли решение оповестить владельцев отзываемых авто с просьбой обратиться в официальный дилерский центр для проверки и замены оптики. Уточняется, что ремонтные работы будут проведены бесплатно, за счет компании.

Проверить тип установленной оптики владельцы Toyota Highlander могут и самостоятельно с помощью VIN-кода своего автомобиля – нужно только сравнить его со списком, прилагаемым к оповещению.