Больше миллиона: «АвтоВАЗ» раскрыл ценник LADA Vesta Sport

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«АвтоВАЗ» официально назвал стоимость своей «горячей» новинки – LADA Vesta Sport. В продажу модель поступит уже с завтрашнего дня, 31 января.

Российская компания впервые решила оценить свой новый автомобиль выше миллиона. За новую LADA Vesta Sport нужно будет отдать не менее 1 009 900 рублей. При наличии пакета Multimedia, в который вошли лобовое стекло с подогревом, мультимедийный центр, навигатор и камера заднего вида, седан обойдётся в 1 045 900 рублей.

Отметим, что «заряженная» новинка будет доступна исключительно в «топовой» комплектации. Список оснащения включает в себя датчики света и дождя, климат-контроль, мультифункциональный руль, стереосистему, систему стабилизации, круиз-контроль и подогрев кресел переднего ряда.

Напомним, прототип Vesta Sport Concept впервые представили ещё в 2016 году на Московском автосалоне, в плане дизайна товарный автомобиль почти ничем не отличается.

Опознать спорт-модификацию можно по аэродинамическому обвесу, заниженному клиренсу, глянцевым чёрным зеркалам и 17-дюймовым колёсам с низкопрофильными шинами. В салоне появились спортивные сидения и руль, отделка которых выполнена из перфорированной кожи.

В моторном отсеке LADA Vesta Sport установлен 145-сильный двигатель объёмом 1,8 л, в паре с ним работает 5-диапазонная МКПП. Автомобиль тратит 9,6 с на ускорение с места до 100 км/ч, а его максимальная скорость составляет 193 км/ч.